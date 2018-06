Monsieur le Rédacteur en chef,

Votre publication suite à la réception d’un communiqué de presse a publié un article dans lequel nous avons été nommément cité, et mis en cause nous : Monsieur Amadou Moustapha Gaye et Monsieur Djibril Wélé.

Nous contestions totalement toutes les allégations et déclarations contenues dans cet article à notre encontre.

C’est pourquoi nous venons par cette présente, réclamer l’usage de notre droit de réponse pour donner suite à l’article que votre organe a publié dans sa parution Numéro 4589 du lundi 04 Juin 2018 sous le titre : «Crise à la Listab, le vice-président et le Sg débarqués»

Notre démarche va simplement dans le sens du rétablissement de la vérité, et de l’équilibre de l’information.

Nous vous saurions gré de bien vouloir publier ce droit de réponse en lieu et place de l’article que vous avez fait paraitre, et dans lequel nous avons été nommément cité,

Signé :

Djibril Wélé et Amadou Moustapha Gaye

Secrétaire exécutif

Président de la Ligue sénégalaise de la Ligue sénégalaise

contre le tabac Listab contre le tabac Listab