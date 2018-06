Le pétrole et le gaz prendront encore quelques années avant d’être extraits des profondeurs sombres de la mer, mais déjà les Sénégalais, jusqu’au plus haut niveau, bâtissent des châteaux en Espagne. Ils ont déjà prévu combien d’argent ils gagneront, jusqu’à la fin du Pse de Macky Sall, dans 30 ans. Quand le pays aura réalisé l’Emergence.

L’ennui est que les gens ne semblent pas avoir tiré les leçons des expériences des autres. En leur temps, les Tchadiens et même les Mauritaniens avaient tiré des plans sur la comète avec leurs réserves de brut. A l’arrivée, une mauvaise estimation des réserves, couplée à une baisse des coûts du baril, et ces pays se sont retrouvés à tirer la langue. Souhaitons de ne pas avoir à vivre le même type de cauchemar !