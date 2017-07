A Dakar, l’eau est devenue une denrée rare et pousse de braves gens à parcourir des kilomètres. Quelle souffrance ! On s’en accommode et on souffre en silence. En attendant, on se trimballe avec des bouteilles d’eau dans les rues à la recherche du liquide précieux. Ce n‘est pas une image reluisante pour un pays qui parle d’émergence matin, midi et soir. En attendant, on boit le calice jusqu’à la lie.