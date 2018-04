Les relations entre Mohamed Salah et sa Fédération ne sont pas au beau fixe en ce moment. La star de Liverpool, auteur d’une saison record avec les Reds, est entrée en conflit avec l’institution en raison d’une utilisation non contractuelle de son image. L’avion officiel de l’Equipe nationale, sur lequel on trouve une photo de Salah seul à l’avant alors que les autres joueurs mis en avant sont réunis à l’arrière sur un autre cliché.

Mazen Marzouk, ancien dirigeant de la Fédération, a expliqué sur une chaîne de télévision locale que le contrat d’image entre les internationaux et leur organisme de tutelle laissait à ce dernier le droit d’utiliser l’image de Salah à volonté… mais seulement dans une photo de groupe et non de façon individuelle. La présence des sponsors de l’Equipe nationale près de sa photo, parmi lesquelles la compagnie Telecom Egypt alors qu’il est en contrat de sponsoring avec le rival Vodafone, serait aussi un point de conflit pour le camp Salah. Son agent et avocat, Ramy Abbas, avait expliqué la situation dans des messages postés sur Twitter il y a quelques jours : «Nous rencontrons un sérieux problème avec la Fédération. Toute utilisation non autorisée des droits à l’image doit être traitée avec sévérité. Toutes les options sont sur la table.»

Mido : «Le genre de problème qui peut détruire n’importe quelle équipe»

Salah a apporté son soutien à son agent-avocat dans cette bataille en postant une photo avec lui sur Twitter avec cette légende : «Soutien total…» Selon nos informations, Abbas aurait beaucoup de mal à obtenir des réponses de la Fédération autour de ce conflit. La seule qu’il aurait reçue n’aurait même comporté ni en-tête ni signature… En attendant d’en savoir plus, une ancienne star du football égyptien s’est immiscé dans le débat : Mido a pris la plume sur les réseaux sociaux pour réclamer une rapide sortie de crise afin d’éviter les drames à moins de deux mois d’un Mondial auquel l’Egypte va prendre part pour la première fois depuis 1990. La Fédération égyptienne marche sur des œufs. Attention à ne pas les casser.

