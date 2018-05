Les internationaux juniors Ousseynou Cavin Diagne (Cadix, Espagne) et Souleymane Aw (Ksv Roulers, Belgique) ont été sélectionnés pour la double confrontation contre l’Egypte en éliminatoires de la Can de la catégorie, a-t-on appris mercredi de source digne de foi. L’information a été confirmée par le Directeur technique national du football (Dtn), Mayacine Mar. «Nous avons des atouts dont nous ne devons pas nous priver lors de ce rendez-vous important», a expliqué le Dtn dans un entretien téléphonique avec l’Aps, faisant allusion aux deux matchs à jouer contre l’Egypte pour les éliminatoires de la Can junior 2019 prévue au Niger. Titularisé par Joseph Koto, Ousseynou Cavin Diagne, ex-milieu de terrain de l’académie Darou Salam, a été transféré à Cadix (D2 espagnole). Il évolue avec la réserve de ce club andalou. L’arrière gauche Souley­mane Aw, lui, est un ancien pensionnaire de l’académie Aspire. Transféré chez les Belges du Kas Eupen, il a ensuite été prêté au Ksv Roulers (D2 belge). Ce club est dirigé par l’ancien entraîneur du Kas Eupen, Jordi Condom, selon les médias belges.

Avant ces deux anciens internationaux, trois joueurs évoluant dans les championnats locaux, les attaquants de Génération Foot, Amadou Dia Ndiaye et Cheikh Tidiane Sabaly, et Martin Basse de l’Us Gorée, ont été appelés en renfort par l’Equipe nationale junior du Sénégal. L’Equipe locale des moins de 20 ans, éliminée au premier tour du tournoi de la zone A de l’Union des fédérations ouest-africaines de football, avec une défaite (1-3), un nul (0-0) et une victoire (4-2), sera de retour à Dakar, mercredi soir. Elle entamera jeudi la préparation de la double confrontation contre l’Egypte (12 et 18 mai). Ses entraînements auront lieu au centre technique Jules-Bocandé, à Touba Dialaw (Ouest).