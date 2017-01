Comme en 2015, le Mali quitte la Can 2017 dès la phase de groupes, sauf que cette fois il n’y aura même pas eu besoin de tirage au sort. Plus maîtres de leur destin, les Aigles n’ont pas accompli leur partie du boulot en butant sur l’Ouganda (1-1), déjà éliminé, sur la pelouse détrempée et à la limite du praticable du stade d’Oyem ce mercredi en clôture du groupe D. L’Egypte ayant surpris le Ghana (1-0) dans l’autre rencontre de la poule, une victoire n’aurait de toute façon rien changé… Dos au mur, les hommes de Alain Giresse, qui alignait enfin une équipe plus offensive avec Bissouma et Doumbia, poussaient d’entrée. Mais comme d’habitude, les Maliens péchaient dans le dernier geste. En face, les Cranes, déjà éliminés, subissaient… Après deux alertes par Kizito et Aucho, dont le but était refusé pour hors-jeu, Miya punissait le Mali d’une merveille de frappe de l’extérieur de la surface (1-0, 70e). Cette ouverture du score contre le cours du jeu piquait enfin Bissouma et sa bande et le Lillois égalisait dans la foulée d’un sublime coup-franc qui fusait dans la lucarne de Odong­kara (1-1, 73e). En quel­ques minutes, les deux mauvais élèves du groupe D venaient d’ouvrir leur compteur-buts ! Insuffisant toutefois pour leur permettre de poursuivre l’aventure…

Avec Afrik-foot