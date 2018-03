Le président de la République s’est engagé, à l’occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme, à soutenir la campagne HeForShe de l’Onu-Femmes. Cette organisation qui se réjouit de ce soutien souligne que M. Macky Sall, en lançant officiellement cette campagne au Sénégal, rejoint «ainsi le cercle des rares Présidents de l’Afrique à soutenir ce mouvement, notamment Paul Kagamé du Rwanda, Alassane Ouattara de la Côte d’Ivoire, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo du Ghana et Peter Mutharika du Malawi». Dans un communiqué, Onu-Femmes estime que «l’engagement de M. Macky Sall pour la promotion des droits des femmes et son leadership au sein de la communauté internationale est une grande opportunité pour accroître l’intégration du genre et l’autonomisation des femmes dans les politiques publiques au Sénégal (…)». Il faut noter qu’à cette occasion, M. Sall a reçu de la directrice régionale d’Onu-Femmes pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, Mme Diana Louise Ofwona, «le pins HeForShe, symbole de son adhésion officielle au mouvement». Il faut préciser également que «la campagne HeForShe (LuiPourElle) est un mouvement de solidarité pour l’égalité entre les hommes et les femmes, initié et lancé par Onu-Femmes en 2014». Elle «vise à mobiliser les hommes et les garçons pour l’égalité des sexes et à les engager de manière participative à la promotion des droits des femmes». «Le lancement de la campagne HeForShe par le président de la République hisse le Sénégal parmi les rares pays africains où le mouvement HeForShe est porté par la plus haute autorité républicaine», a-t-on dit.

