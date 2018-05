Pères et mères de famille doivent se préparer à une hausse de certaines denrées. Si l’on s’en tient à la sortie de l’Unacois/Jappo, on devrait se retrouver devant une telle situation. Une hausse unilatérale des prix de certaines denrées n’augure rien de bon pour les nombreux gorgorlu. L’Etat est donc interpellé et doit prendre toutes les dispositions qui s’imposent pour éviter aux populations de subir le diktat des commerçants, en plus de vivre les rigueurs du Ramadan qui pointe déjà.