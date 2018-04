La Délégation générale à l’entreprenariat rapide pour les femmes et les jeunes (Der/fj), dotée d’un fonds initial de 30 milliards de francs Cfa, entre dans sa phase active. C’est ce qu’a annoncé mardi le président de la République. Dans son message à la Nation adressé la veille de la fête de l’indépendance du Sénégal, Macky Sall a expliqué que la Der/fj a été créée pour soutenir les initiatives d’entreprenariat et d’auto emploi des jeunes et des femmes, en répondant aux exigences de transparence, de diligence et d’efficacité. «A chaque talent, à chaque projet viable, l’Etat veut donner une chance de succès», a indiqué le chef de l’Etat. Dans sa phase pilote, informe le président de la République, «la Der financera le secteur de la pêche à hauteur de 2 milliards de francs Cfa. Suivant les conclusions du 1er Forum du numérique, 1 milliard sera alloué aux jeunes promoteurs de start-ups, dont les multiples applications ouvrent de nouvelles activités génératrices de revenus». Aussi, ajoute-t-il, «en partenariat avec une association de femmes investisseuses, la Der mobilisera 500 millions en appui à des projets spécifiques aux femmes». «Ces efforts de création d’activités génératrices de revenus en faveur des jeunes et des femmes s’ajoutent à ceux déjà engagés avec la phase pilote du projet Formation-école-entre­prise que j’ai lancée le 6 mars dernier», a rappelé Macky Sall. Avant de souligner que «grâce à une mobilisation plus accrue de l’entreprise, c’est finalement 25 mille jeunes, au lieu des 10 mille initialement prévus, que le gouvernement prépare, sur une période trois ans, à intégrer le marché de travail».

Macky Sall a aussi salué la participation citoyenne du secteur privé à ce partenariat novateur que l’Etat soutient par des allocations mensuelles versées aux apprenants, en plus de la prise en charge intégrale des frais de formation.

