Une enveloppe de plus de 5 milliards de francs Cfa sera consacrée à la région de Dakar dans le cadre de l’entreprenariat rapide pour les femmes et les jeunes, a appris l’Aps hier.

L’annonce a été faite par le Délégué général à l’entreprenariat rapide pour les Femmes et les jeunes (Der/Fj), Papa Ama­dou Sarr, lors d’un Comité régional de développement (Crd) présidé par l’adjointe au gouverneur de Dakar. «La région de Dakar a la plus grosse somme. C’est une enveloppe de 5 milliards 900 millions de francs Cfa destinés au financement des jeunes entrepreneurs et des femmes sans discrimination», a dit M. Papa Amadou Sarr.

La Délégation à l’entreprenariat rapide, un programme de 30 milliards de francs Cfa, est destinée à promouvoir l’entreprenariat et l’emploi des femmes et des jeunes. Le président de la République avait annoncé lors du Conseil des ministres du 13 septembre 2017 la création, au sein de la présidence de la République, de la Der/Fj. Elle sera dotée d’une ligne de crédits importants, exclusivement dédiée aux femmes et aux jeunes, à travers notamment la mise en place de bourses pour l’entreprenariat rapide qui seront octroyées selon des modalités assouplies. La Der/Fj cible les jeunes âgés de 18 à 40 ans et les femmes sans limite formelle d’âge.

Sa mission s’articule autour de quatre axes : le financement rapide et direct des entrepreneurs, une garantie auprès des institutions financières et bancaires, la promotion d’investissements innovants et l’accompagnement de projets catalyseurs à impact immédiat.

Elle dispose d’un budget de 30 milliards de francs par an et le taux d’intérêt est au maximum fixé à 5%.

Les prêts octroyés varient de 0 à 500 mille francs Cfa, de 500 mille francs à 5 millions et même voire au-delà dans des cas spécifiques.

La Der/Fj est en tournée d’information depuis le 25 mars.