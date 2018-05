L’ancien footballeur international sénégalais, Souleymane Sané, qui vit en Allemagne, a été aperçu avant-hier au ministère des Sports en marge de la rencontre entre le ministre des Sports et l’Association des lutteurs. Au Sénégal pour quelques jours, l’ancien joueur de la Bundesliga a parlé des Lions qui s’apprêtent à disputer le Mondial 2018 et d’autres questions relatives à son fils, Leroy Sané, champion d’Angleterre avec Manchester City et qui sera en Russie avec l’Allemagne.

Séjour au Sénégal

«Je suis venu d’abord rendre visite à ma mère avant la Coupe du monde. Et ensuite voir le ministre des Sports et le féliciter pour la performance de l’Equipe nationale de football qualifiée pour le Mondial. Les encourager, espérant que nos joueurs vont aller loin. C’est vrai que ça ne va être facile pour eux, mais on espère qu’ils feront la même performance qu’en 2002.»

Chances des Lions en Russie

«Nous sommes dans un groupe qui n’est pas facile même si les Sénégalais disent que c’est facile. Il faudra cependant attendre le premier match contre la Pologne. Un match qu’il ne faut pas perdre. La meilleure option est de débuter la compétition par une victoire ou un nul. Mais je pense que les Polonais ne se laisseront pas faire. Et à partir de là, on verra bien. Comme les championnats viennent de se terminer, attendons de voir la forme des joueurs au Mondial pour voir le reste.»

Relations avec le sélectionneur Aliou Cissé

«Je n’ai pas de relation avec Aliou Cissé. Pour l’instant, le travail qu’il fait est bien. Je le soutiens comme tous les Sénégalais et j’espère qu’il ira loin.»

La différence entre la génération 2002 et celle d’aujourd’hui

«La différence n’est pas tellement grande. C’est vrai que les joueurs de l’actuelle génération sont tactiquement et physiquement un peu au-dessus que celle de 2002. Maintenant, il faut qu’ils fassent le même résultat que ceux de 2002, et là on pourra comparer. La génération 2002 a une petite avance pour avoir fait une bonne Coupe du monde.»

Performance de Leroy Sané avec City

«Je le suis très bien et je suis très content de lui. Tout le monde disait qu’il n’allait pas réussir. Mais pour l’instant ça va et j‘espère qu’il (Joachim Low, le sélectionneur de la Mannschaft) le mettra sur la liste des 23 pour la Coupe du monde.»

Sadio Mané en finale de la Ligue des Champions avec Liverpool

«En tant que Sénégalais je suis fier de ce qu’il fait en Angleterre. Pour moi, il fait partie des meilleurs joueurs sénégalais et même africains. Salah est au-dessus. Il joue bien, il montre que c’est un très bon joueur. J’espère que Sadio Mané va ramener le trophée de la Ligue des Champions aux Sénégalais. Ce serait une très bonne chose.»

Chances de Liverpool face au Real

«Je pense avec leur entraîneur Klopp, l’équipe va être mise sur la bonne route. Et si l’équipe est concentrée et en forme, Liverpool est capable de battre le Real. On a vu que le Real, ce n’est pas tellement ça. Mais c’est vrai qu’ils ont l’expérience en plus. Mais je mise sur Liverpool. Du moment qu’il y a un Sénégalais qui y joue, on est obligé de le supporter. Espérons qu’ils vont remporter la Coupe.»

Choix entre le Sénégal et l’Allemagne pour le Mondial

«C’est un peu difficile. D’un côté il y a le Sénégal qui est qualifié, c’est mon pays. De l’autre, il y a mon fils qui joue pour l’Allemagne. Mais je supporte le Sénégal pour ce Mondial, mon fils vient en deuxième position. Et j‘espère que tous les deux pays iront très loin dans cette compétition.»

Reconversion en Allemagne

«J’ai une société de management de joueurs en Allemagne. On a à peu près 100 joueurs. Je gère mon fils, ce n’est pas mal.»