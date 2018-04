Organisée pour la première fois en Afrique en partenariat avec l’Organisation pour la Mise en valeur du fleuve Sénégal (Omvs), la 6e session de l’Initiative pour l’avenir des grands fleuves (Iagf), qui s’est tenue du 9 au 13 avril au Sénégal, a servi de cadre pour la signature d’un accord entre Eli­sabeth Ayrault, Présidente direc­trice générale de la Compagnie nationale du Rhône (Cnr), une société spécialisée en ingénierie hydroélectrique et fluviale et Mohamed Mogaha, Directeur général de la société d’exploitation des aménagements de Mantali et de Felou (Semaf Sa). Pour une durée de 3 ans, cet accord porte principalement sur la réalisation de missions d’assistance technique et de transfert de compétences. «L’accord définit le cadre général de missions qui pourront être confiées à la Cnr dans cinq domaines principaux de ses métiers, notamment la production hydraulique, la gestion de productible, l’entretien des barrages et ouvrages de génie civil, l’auscultation des barrages et ouvrages annexes et la maîtrise des processus liés à la sécurité et sureté des ouvrages», a indiqué la Présidente directrice générale de Cnr au siège de l’Omvs. «Les actions qui seront réalisées touchent les missions d’expertise, de diagnostic et de conseil, mais aussi de formation et de transfert de compétences pour l‘exploitation et la maintenance», lit-on dans un document. La Cnr met son expertise au service du fleuve depuis 15 ans grâce à son expérience acquise sur le fleuve Rhône depuis plus de 80 ans. La Cnr est le premier producteur français d’électricité d’origine 100% renouvelable.

