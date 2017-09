Des joueurs de l’Equipe nationale du Sénégal ont fait part de leur déception relative au résultat du match contre les Etalons du Burkina Faso (0-0), se disant malgré tout confiants pour la manche retour de leur confrontation comptant pour la quatrième journée des éliminatoires du Mondial 2018.

«Nous aimerions bien gagner, nous sommes déçus du résultat. Maintenant, il va falloir aller chercher trois points à Ouagadougou» mardi, lors de la manche retour, a dit Pape Alioune Ndiaye. «Il faut très vite se remobiliser. On est très déçu, il faut vite se projeter sur le match retour», a-t-il ajouté en zone mixte, à l’issue du match de Dakar.

Pour le défenseur Kara Mbodj, les Lions n’ont tout simplement «pas été à la hauteur». «Nous sommes déçus du résultat. Nous sommes en éliminatoire de la Coupe du monde. Nous n’avons pas été à la hauteur», a-t-il déclaré.

«Nous assumons et restons positifs. Nous allons à Ouagadougou pour chercher les trois points. Nous allons faire tout pour gagner le match» de mardi dans la capitale burkinabè, a promis le capitaine du jour des Lions.

Interrogé sur le cas Kalidou Koulibaly, expulsé samedi et qui ne jouera donc pas mardi, l’ancien joueur de Diambars (élite sénégalaise) pense que l’équipe dispose d’éléments pouvant pallier cette absence. «Kalidou Koulibaly est un élément très important pour l’équipe, c’est dommage. Mais d’autres jou­eurs sont là pour pallier son absence», a souligné Kara Mbo­dj.

Kalidou Koulibaly, défenseur des Lions : «Je suis déçu de ne pas pouvoir jouer à Ouaga»

Le défenseur des Lions, Kalidou Koulibaly, expulsé samedi face au Burkina Faso à Dakar, s’est dit déçu de ne pas pouvoir disputer le match retour pour lequel il assure rester confiant quant à une victoire sénégalaise à Ouagadougou mardi, dans le cadre du dernier tour qualificatif pour le Mondial 2018.

«J’ai des regrets, j’aurais voulu jouer le match retour pour aider à le gagner. Je suis déçu de ne pas pouvoir jouer», a-t-il dit en zone mixte, à la fin du match de Dakar qui a vu les Lions contraints au nul (0-0) par les Etalons du Burkina Faso.

Kalidou Koulibaly, une des satisfactions des Lions lors de ce match, a été expulsé pour cumul de cartons. Il va ainsi manquer la manche retour mardi à Ouagadougou. «Nous avons 26 joueurs de qualité. Chacun va donner 100% de lui-même et nous allons revenir avec les trois points de la victoire», a prédit le défenseur de Naples (élite italienne).

Analysant la prestation des Lions, Kalidou Koulibaly estime que l’Equipe nationale a malgré tout «réussi à contenir» les Etalons. «C’est dommage que nous n’avons pas marqué à domicile. Nous avons livré un match difficile face une bonne Equipe du Burkina Faso», a-t-il relevé.

Avec Aps