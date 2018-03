Deux petites apparitions en Ligue 1 et déjà sélectionné. Timothy Weah, fils de Georges, légende du Paris SG et nouveau Président du Liberia, a été convoqué pour la première fois avec l’équipe A des Etats-Unis à l’occasion d’un match amical contre le Paraguay le 27 mars.

Deux semaines après avoir fait ses débuts en Ligue 1 sous le maillot du Paris SG, Weah, 18 ans, fait partie de la liste dévoilée dimanche de 22 joueurs retenus par le sélectionneur par intérim, Dave Sarachan. L’Equipe des Etats-Unis est en pleine reconstruction après avoir échoué à se qualifier pour le Mondial 2018 en Russie.

Né à New York, le fils cadet de Weah a grandi en Floride, avant de rejoindre un centre de formation de la Fédération américaine de football dans le New Jersey, puis les New York Red Bulls en 2013. Il évolue depuis 2014 au Paris SG et a représenté les Etats-Unis dans les catégories de jeunes dès 14 ans. Il a notamment participé au dernier Mondial des moins de 17 ans en 2017 en Inde où les Etats-Unis ont été éliminés en quarts de finale et avait marqué trois buts en match de poules contre le Para­guay (5-0).