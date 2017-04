Pour le match retour de la League Europa face à Manchester United ce soir à Old Trafford, l’international sénégalais de Anderlecht, Kara Mbodji, affiche un certain optimiste. Auteur d’une belle prestation à l’aller (1-1), l’un des meilleurs défenseurs à la dernière Can 2017 avec le Sénégal affirme n’être nullement impressionné par l’attaquant Suédois, Zlatan Ibrahimovic.

Anderlecht sera ce jeudi (19h) à Old Trafford à la recherche d’un ticket pour les demi-finales de l’Europa League. A l’aller, les Mauves, à domicile, avaient concédé le nul (1-1). Ce qui complique davantage leur mission. Mais Kara Mbodji croit au hold-up en terre anglaise. «Le retour sera difficile. Mais il y a toujours des chances, si on fait comme on l’a fait à domicile en restant solidaires et disciplinés. A ce stade, les matchs se gagnent sur des détails. Il faut tout donner car Manchester United reste un grand club», déclarait Kara Mbodji, après le match aller.

Le défenseur sénégalais, qui avait rendu une belle copie jusqu’à être retenu dans le Onze type de la phase aller, avouait après le match n’avoir pas été impressionné par Ibrahimovic. «Ne résumons pas le match à une prestation individuelle. Nous sommes restés organisés contre des attaquants qui bougeaient beaucoup. Parfois, ils descendaient pour laisser un gars partir sur le flanc. Je n’ai pas dû me concentrer spécialement sur Ibrahimovic. J’ai déjà connu des matchs et des adversaires plus difficiles. En Equipe nationale, par exemple. Je rêve de Premier League, oui, mais ce n’était pas un match pour me mettre en avant.»

A signaler que Kara Mbobji est le seul Lion encore en course dans les épreuves européennes des clubs. Stéphane Badji étant écarté du groupe de performance d’Anderlecht alors que Demba Bâ n’est pas qualifié avec Besiktas.

wdiallo@lequotidien.sn

(Jourdesport)