Le possible transfert de Neymar vers le Real de Madrid couterait environ 370 millions d’euros au club espagnol. Il s’agirait du véritable coup de maître de l’été.

Neymar a décidé d’animer le mercato estival année après année. L’an passé c’est une des premières rumeurs de l’été en annonçant son départ possible du Fc Barcelone pour rejoindre le Psg. Les négociations ont abouti et cela lui a permis de faire un premier grand saut dans sa carrière, du moins en termes d’image et de ‘leadership’.

Cette année encore, le Brésilien, avec un Mondial en plein milieu, fait de nouveau couler l’encre. Cela fait plusieurs semaines que l’on évoque un possible départ du Psg pour rejoindre cette fois-ci les rangs du Real de Madrid.

Il faut le dire, le club de la capitale espagnole ne cesse de faire un clin d’œil à Neymar. N’ayant pas incorporé énormément de joueurs depuis quelques années, les dirigeants madrilènes ont du ‘cash’ pour envisager toutes sortes de contrats.

Alors que la peau du Psg est devenue ‘azulgrana’, non seulement avec son nouveau maillot, mais aussi avec les méthodes employées par la star brésilienne, quasi similaires à la saison dernière, le club français a peur.

Le Psg doute et se sent comme le Barça la saison dernière, quasi résigné à la chance et à l’attente de savoir si oui ou non le ‘crack’ va partir. Avec un joueur plus investi pour sa sélection que pour son club, sa récupération étant simplement basée sur son voyage en Russie, il semblerait que l’été prochain soit houleux pour le Psg et Neymar. Le prestigieux journal El País parle donc d’un transfert à hauteur de 370 millions d’euros, rien que cela.

Les 370 millions laisseraient néanmoins une plus-value de 150 millions d’euros pour le club de la capitale française et mettrait en garde la planète football sur les moyens dont dispose le Real pour s’attacher les services de n’importe quel joueur.

Il reste à voir si le Real, justement, sera prêt à aligner ladite somme pour s’attacher les services de Neymar JR. Mais si c’est le cas, le club français n’aurait aucun pouvoir de négociations avec son homologue espagnol.

Position : Messi ne veut pas voir Neymar au Real

Parti du Fc Barcelone au Psg l’été dernier pour 222M euros, Neymar est systématiquement cité comme un renfort potentiel du Real Madrid. Interrogé au sujet de cette rumeur sur la chaîne argentine TyC Sports, la star du Fc Barcelone, Lionel Messi, a montré son inquiétude. «Ce serait terrible de voir Neymar au Real Madrid, pour tout ce qu’il signifiait pour Barcelone. Ce serait un grand coup pour tous les fans», a avancé l’Argentin.

Avec Goal