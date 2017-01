Sadio Mané a failli être une nouvelle fois le héros des Reds lors de la rencontre face à Sunderland. Auteur du but libérateur à la 72e minute de jeu, l’attaquant de Liverpool a concédé un penalty quelques minutes plus tard. Les deux équipes se quittent ainsi sur un score de parité (2-2). Sadio Mané s’est prononcé sur cette faute qui a privé les trois points aux Reds.

«Honnêtement la balle a touché ma main. Le gars m’a poussé, j’ai perdu le contrôle et la balle heurte mon bras. Je dirais que c’est un penalty. Nous devons nous contenter de ce point obtenu et nous concentrer sur les matchs à venir.»

Sadio Mané s’offre un 9e but

Sadio Mané, ayant inscrit son 9e but en Premier League, quitte les Reds pour rejoindre l’Equipe nationale du Sénégal qui démarre sa préparation pour la Coupe d’Afrique des Nations. L’inter­national sénégalais, ainsi que ses autres compatriotes «anglais», Idrissa Gana Guèye, Mame Biram Diouf et Cheikhou Kou­yaté, sont tous attendus aujour­d’hui dans la Tanière.

Avec Galsenfoot