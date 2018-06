Dans la région de Fatick, 48 mille 596 potaches ont été enrôlés dans les mutuelles de santé depuis le lancement du programme de Couverture maladie universelle (Cmu) pour élèves en 2013.

Depuis le lancement du programme de Couverture maladie universelle (Cmu) pour élèves en 2013, ce sont au total 48 mille 596 potaches qui ont été enrôlés dans les mutuelles de santé à travers la région de Fatick. C’est ce qu’a révélé hier l’adjoint au gouverneur de la région de Fatick en charge des Affaires administrative, à l’occasion d’une cérémonie officielle de plaidoyer et de remise de cartes de la Cmu à des élèves en provenance des communes de Patar Sine, Thiaré Ndialgui, Ndiob, Diakhao et de Mbéllacadiao. A cet effet, Sahite Fall n’a pas manqué de saluer la contribution significative du partenaire World vision Sénégal (Wv), lequel, à lui-seul, a enrôlé 10 mille élèves dont 5 mille à Patar Sine, 3 mille à Ndiob, mille 500 à Thiaré Ndialgui et mille à Mbéllacadiao. D’ailleurs, la responsable de la zone de Kaffrine de Wv, Mme Marie Louise Diouf Thiaw, a indiqué que dans la région de Fatick, d’autres enrôlements sont prévus par leur Ong, dans les communes de Tatta­guine, Niakhar, Loul-Séssène entre autres. Ces actions menées par Wv, selon toujours Mme Thiaw, visent à bâtir un avenir meilleur notamment pour les enfants vulnérables en leur permettant d’avoir accès à des soins de santé de qualité en vue de l’obtention de meilleures performances scolaires.

Aussi, M. Fall a-t-il invité les mécènes comme Wv à continuer à les accompagner en enrôlant autant d’élèves que possible, pour arriver véritablement à une couverture maladie universelle dans nos écoles. Revenant sur la portée de ce programme, l’adjoint au chef de l’exécutif régional dira qu’avec la Cmu, l’Etat du Sénégal cherche à promouvoir un enseignement de qualité en faisant en sorte d’éviter aux apprenants des taux d’absentéisme élevés liés à leur état de santé. Dans le même ordre d’idées, le Secrétaire général de la Cmu, Mamadou Racine Senghor, a pour sa part souligné que la Cmu est en parfaite adéquation avec le Programme d’amélioration de la qualité, de l’équité et de la transparence (Paquet) mis en œuvre par le ministère de l’Education nationale et qui considère la santé des élèves comme un intrant de qualité dans le cadre des enseignements-apprentissages.

