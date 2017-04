Rendu plus célèbre par la traditionnelle cérémonie de divination ou «xoy» qu’il abrite chaque année, le Centre expérimental des médecines traditionnelles (Cemetra) de Malango suscite aujourd’hui un intérêt particulier pour certains chercheurs américains. A l’image de ceux qui y ont séjourné le dimanche dernier pour comprendre les démarches scientifiques utilisées par les guérisseurs pour faire face à des maladies comme le Vih/Sida.

Comprendre les démarches scientifiques qui ont permis aux guérisseurs du Centre expérimental des médecines traditionnelles (Cemetra), communément appelé Centre Malango de Fatick, de freiner la propagation du Vih chez des personnes séropositives à défaut de les guérir complètement : C’est là un secret que bon nombre de chercheurs américains tentent de percer aujourd’hui. Et c’est dans ce cadre qu’entre la mission effectuée à Malango le dimanche 16 avril 2017 par des chercheurs américains sous la conduite de Valérie Montgomery Rice et James E.K Hildreth, respectivement présidents des écoles de médecine de Morehouse et de Meharry, considérées comme deux des quatre plus grandes écoles de médecine noire aux Usa. Sous un soleil de plomb, la délégation américaine est allée à la rencontre des douze femmes vivant avec le Vih et internées dans un endroit dénommé Khelcom, à environ 300 m à l’Est du lieu où se tient la traditionnelle cérémonie de divination ou xoy. Après un entretien jugé fructueux avec ces patientes, la chef de délégation s’est confiée à la presse. «Je suis très fière d’avoir rencontré mes sœurs qui vivent ici et avec lesquelles nous avons discuté. Nous avons rencontré le Dr Eric Gbodossou il y a de cela à peu près quinze années et depuis lors nous avons travaillé avec lui et nous avons essayé d’examiner les ingrédients contenus dans les médecines traditionnelles qu’ils utilisent pour soigner ces maladies. Moi je m’intéresse particulièrement aux aspects qui concernent les femmes et le Dr Hildreth, lui, fait de la recherche depuis plus de trente ans sur le Vih/Sida», a renseigné Mme Rice. Laquelle est restée dubitative lorsque ces patientes ont clamé haut et fort qu’elles sont maintenant guéries du Sida. «Guéries ! Je crois que c’est un mot trop fort. Ce que je vois, c’est des femmes qui sont rayonnantes, épanouies et saines. Elles ont contracté la maladie. Un test avait été fait pour établir qu’elles ont effectivement la maladie. Et après, un traitement de quatre à six mois, certaines ont été soignées depuis plus de quinze ans. Elles ont dû rebondir et jusqu’à présent, elles ne montrent aucun signe de la maladie, donc c’est quelque chose d’important», a-t-elle soutenu avec prudence. Avant d’ajouter : «Je suis à la fois intriguée et excitée à l’idée d’aller continuer mes recherches pour pouvoir dire les ingrédients qui sont dans les plantes qui ont été utilisées», a-t-elle fait savoir.

Par ailleurs, Mme Rice a annoncé qu’un protocole d’accord sera signé entre la Fondation Andrew Young, l’école de médecine de Morehouse et Prometra (Promotion de la médecine traditionnelle) international pour jeter une passerelle entre la médecine moderne et celle traditionnelle afin de comprendre et expliquer les démarches scientifiques utilisées par la médecine traditionnelle et qui ont permis d’avoir ces résultats qu’on a aujourd’hui.

Pour sa part, le président de Prometra international, Dr Eric Gbodossou, a déploré le fait que ce soit des chercheurs venus de la lointaine Amérique qui s’intéressent à ce qui se fait à Malango et non les chercheurs africains et sénégalais en particulier. Aussi, le fondateur du centre Malango en 1989 a-t-il invité les universitaires africains à plus d’humilité en acceptant d’y aller pour apprendre des guérisseurs du Sine.

Il faut rappeler qu’en l’espace de moins de six mois, c’est la deuxième mission de chercheurs américains à séjourner à Malango après celle dirigée par Cathy Withe, directrice exécutive de la Fondation Andrew Young, le 27 novembre 2016.

dndong@lequotidien.sn