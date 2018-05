C’est une grosse désillusion pour les Fatickois qui rêvaient de jouer la finale de la Coupe du Sénégal de football sénior. En effet, l’une des équipes fanion de la capitale du Sine, en l’occurrence l’Asc Jamono, s’est inclinée hier en demi-finale face à Renaissance de Dakar qui l’a battue 4-2 au stade Massène Sène. Ainsi, les Dakarois du Plateau rencontreront en finale, le 20 mai prochain, Génération Foot qui a sorti Kawral de Vélingara par 4 buts à 1.

Cette lourde défaite concédée à domicile a surpris plus d’un Fatickois. D’autant plus que tout avait bien commencé pour les protégés de Al Phousseyni Badji qui, dès la 5e mn de jeu, ont marqué le premier but de cette rencontre par le truchement de leur capitaine Alioune Badara Diat­tara. Mais le bonheur des Fatickois n’aura duré que le temps d’une rose puisqu’à la 31e mn, Renaissance de Dakar apporte la réplique avec un but de Baye Serigne Mbaye à qui son coéquipier Al Phousseyni Dramé va emboîter le pas à la 46e mn en marquant le 2e but des visiteurs.

Toutefois, le Jamono, qui ne voulait rien lâcher, parviendra à revenir à la marque à la 80e mn avec un but marqué de la tête par Moussa Ndiaye (2-2).

Place aux prolongations. Occa­sion pour Renaissance de reprendre l’avantage à la 102e mn par Baba Sow. A la suite de quoi le match a été interrompu pendant une dizaine de minutes en raison de l’envahissement de la pelouse par des supporters du Jamono qui réclamaient un hors- jeu. Il a fallu que le président de Jamono, Mame Adama Ndour, descende des tribunes pour venir raisonner ses poulains pour faire reprendre la partie. A la 118 mn, Baye Serigne Mbaye, d’un lob majestueux, réalise un doublé en marquant le 4e but de Renaissance. Brisant définitivement le rêve des Fatickois de jouer la finale de la Coupe du Sénégal contre Géné­ra­tion Foot.

dndong@lequotidien.sn