Accompagnée d’une délégation dont l’Inspecteur d’académie de Thiès, Papa Baba Ndiassé, la Directrice de l’enseignement moyen secondaire général Mme Fatimata Bâ Diallo, était au chevet des deux élèves blessés. Elle en a profité pour appeler à l’apaisement. «En tant qu’enseignante et mère de famille, je voudrai appeler les parents et les élèves à garder leur calme. Que les enfants comprennent que ce qui est de leur intérêt aujourd’hui, c’est qu’il y ait la paix pour que dans le cadre des négociations et du dialogue, qui est actuellement en cours entre l’Etat et les enseignants, qu’il puisse y avoir une issue heureuse. Il y a une début de solution». Elle insiste : «l’Etat en appelle à un sursaut de toute la communauté éducative pour qu’ensemble nous puissions dépasser la situation et aider à retrouver le chemin des classes». Au sujet de la situation sanitaire des deux élèves blessés, Mme Diallo rassure : «nous avons eu la garantie du Directeur de l’hôpital qu’ils auront de meilleurs suivi médical possible».

