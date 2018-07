Faire du mérite et de l’excellence le credo de l’école au niveau de la circonscription de Bignona en primant 320 récipiendaires, des élèves et les enseignants les plus méritants dont ceux à la retraite : Tel est le but assigné à l’organisation dans la capitale du Fogny ce week-end de la Journée de l’excellence de l’Ief (Inspection de l’éducation et de la formation) de Bignona I. Un moment solennel saisi par les acteurs de l’éducation pour porter à la réflexion les carences notées au niveau des filières scientifiques et de proposer des pistes de solutions qui s’imposent pour pallier ces insuffisances