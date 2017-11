Championne en titre, l’équipe de Génération Foot (Gf) a remporté la Super Coupe samedi (2-0) aux dépens de Mbour Petite Côte qui l’avait pourtant battue en Coupe de l’Assemblée nationale et par ailleurs détenteur de la Coupe du Sénégal. Génération Foot succède à l’Us Gorée au palmarès, vainqueur de la première édition.

Pour ses retrouvailles avec Mbour Petite Côte, Génération foot a eu le dernier mot samedi à l’issue de la finale de la Super Coupe (2-0) au stade Alassane Djigo. L’équipe championne du Sénégal en titre a imposé sa suprématie au club de la Petite Côte qui avait pourtant pris le meilleur sur elle, une semaine auparavant, lors de la finale de la Coupe du Parlement. Si ce n’est pas une revanche, comme l’admet l’entraîneur de Gf, Olivier Perrin, ça y ressemble. Prenant la pleine mesure de la rencontre en faisant preuve d’une présence physique pour gagner la bataille du milieu, Génération foot ne met pas de temps pour s’ouvrir les chemins des filets, par Kankuba Jardu (12e mn).

Génération Foot résistera ensuite aux assauts d’une formation de la Petite Côte qui tentait de recoller au score. Les tentatives sont souvent stoppées par le portier malien de Gf, Mouhamed Niaré, auteur d’une belle prestation. Gérant bien son avance, la formation de Dény Birame Ndao va parvenir à inscrire un second but d’anthologie. A la réception d’une bonne passe dans les 18 mètres, le nouvel entrant, Cheikh Sabaly, bat le portier adverse d’un lob astucieux (63e mn). Un deuxième but qui va sceller la victoire de Gf qui succède à l’Us Gorée, vainqueur de la première édition.

Très heureux d’avoir remporté le trophée, l’entraîneur de Gf, le français Olivier Perrin, dira qu’il était «important de remporter ce trophée». Le technicien français s’est félicité du retour des trois internationaux, à savoir le défenseur, Mouhamed Kane, le milieu et capitaine, Sidi Bara Diop et l’avant-centre Amadou Dia Ndiaye. Le trio a, selon lui, donné plus de maturité à l’équipe. Une rencontre qui aura permis au staff technique de faire une revue d’effectif.

Pas du tout déçu du contenu livré par son équipe, l’entraîneur de Mbour Petite Côte, Badara Sarr, s’est félicité du comportement de ses joueurs. Avec pour ambition de remporter le titre et de faire une bonne participation en Coupe de la Caf, l’entraîneur de l’équipe de Mbour dira avoir «voulu voir les autres joueurs à l’œuvre».

