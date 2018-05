Yeumbeul Beach Soccer a été sacré champion de Beach Soccer. Un sacre intervenu après sa victoire en finale hier aux dépens de Vision Sport (4-3) disputée à la plage de Diamalaye.

Prenant très tôt la mesure de la rencontre, Yeumbeul a ouvert le score sur penalty transformé par le meilleur joueur de la finale, Hamidou Barry (6e mn). D’ailleurs, ce dernier avait l’occasion de corser le score mais ne parvient pas à transformer un autre penalty accordé par l’arbitre juste après l’égalisation de Vision Sport par l’international Hamath François Diouf (8e mn).

C’est à l’entame du 2e Tiers que Yeumbeul réussit à doubler la marque par Baye Diop (1e mn) avant que Pape Mactar Ndoye ne remette les pendules à l’heure pour Vision Sport (6e mn) dans le 2e Tiers. Ce n’est que dans le dernier Tiers que Yeumbeul prend le jeu à son compte en inscrivant son troisième but. Un but d’anthologie de Hamidou Barry qui, d’un retourné acrobatique, signe un triplé dans le dernier Tiers. Vision Sport par Alassane Demba Ndour réduisant le score à trois minutes de la fin. Le score reste inchangé au coup de sifflet de l’arbitre au grand bonheur des joueurs de Yeumbeul. «La lutte a été longue mais Dieu soit loué, on s’en est sorti victorieux. Yeumbeul vient d’être sacré champion du Séné­gal. Félicitation aux jou­eurs, au staff technique et au président de Yeumbeul. Je savais qu’avec le mental de fer de mes joueurs, le dernier mot nous reviendrait», se félicite l’entraîneur de Yeumbeul Ibra­hima Diew. Directeur technique de Vision Sport, Médoune Mar, s’est montré fair-play avec la défaite des siens. «L’équipe d’en face a été meilleure. Ils ont mieux joué que nous sur le plan technique et tactique. C’est l’avant-centre Hamidou Barry qui a lui-même gagné le match», reconnait l’ancien international.

Satisfait du déroulement du championnat de Beach Soccer dont le coordonnateur est Ibrahima Ndiaye «Chita», le président de la Fédération sénégalaise de football, Me Augustin Senghor, a soutenu que «le Beach Soccer est en train d’écrire ses lettres de noblesse». «Cela montre que le Beach Soccer est arrivé à son aboutissement», note le patron du foot sénégalais qui dit avoir discuté avec le président de la Commission du foot spécifique, Oumar Guèye Ndiaye, d’une éventuelle organisation d’une Coupe du Sénégal.