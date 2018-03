Le Conseil départemental de Vélingara a reçu, ce mercredi, la Délégation générale à l’entreprenariat rapide pour les femmes et les jeunes (Derfj). Son patron, Pape Amadou Sarr, a expliqué : «Nous sommes venus parler aux populations des modes de financement et d’accompagnement de la Délégation générale à l’entreprenariat rapide.» Au cours de la rencontre qui s’est tenue à la salle de réunions de la préfecture, M. Sarr a présenté les méthodes de financement, les outils disponibles et comment accéder à ces financements. La centaine de participants à la rencontre, des femmes en majorité, ont retenu que ces prêts sont remboursés à des taux très faibles, de 0 à 5%, sans apports préalables et que les dossiers sont traités dans un délai de 3 semaines. Mieux, Pape Amadou Sarr a informé : «On a un montant net de 230 millions de francs pour Vélingara avec possibilité d’aller jusqu’à 500 millions, selon le rythme de libération et des remboursements.»

Le président du Conseil départemental, Ibrahima Barry, s’est félicité de cette autre initiative présidentielle qui vient renforcer tous les autres financements qui visent à conforter 2018 comme année sociale. Pour que les populations nécessiteuses de ce département de la région de Kolda en bénéficient très rapidement, M. Barry a décidé de proposer l’organisation d’un Comité départemental de développement (Cdd) pour une large diffusion de l’information et mettre à disposition les outils requis. Il s’est engagé à prendre en charge les frais liés à l’élaboration des projets pour donner plus de chances aux projets à soumettre, parce que pertinents et bancables.

