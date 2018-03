Hier, le ministère de la Fonction publique, de la rationalisation des effectifs et du renouveau du service public a procédé à la validation de son manuel de procédures.

Le ministère de la Fonction publique, de la rationalisation des effectifs et du renouveau du service public travaille pour l’accélération du traitement des actes administratifs. C’est ainsi que la ministre Mariama Sarr et ses services ont élaboré un manuel composé de 28 procédures documentées. Et hier, un séminaire de validation a réuni différents acteurs en présence du directeur de Cabinet du ministre, Mamadou Camara Fall. D’après lui, ce manuel est un «document dynamique qui, au fil des années, pourra être réédité au regard des évolutions de la législation et des pratiques en matière d’administration et de gestion du personnel. L’utilisateur trouvera un canevas cohérent pour aborder avec sérénité les procédures d’administration et de gestion des personnels notamment les principes à respecter, les erreurs à éviter et les dispositions législatives et réglementaires qui encadrent les procédures».

Par ailleurs, le Directeur général de la Fonction publique a affirmé que ce manuel est un outil de gestion, de formation, d’information et de communication, un guide pratique. Pour ce qui est de son intérêt, Abdoulaye Ndiaye atteste que «c’est de faire en sorte que ces procédures puissent être identifiées, documentées. Mais également que les acteurs impliqués dans le processus puissent connaitre les délais impartis pour leur élaboration mais également qu’on puisse s’entendre sur l’utilisation de ce manuel». Il s’agit, selon lui, d’une «réponse à la lancinante problématique des lenteurs dans l’élaboration mais des actes parce qu’il permet d’identifier toutes les procédures».

