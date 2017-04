Pour le développement du football féminin et une bonne formation des coaches communautaires féminines du foot, Ladies turn organise une session de formation d’entraîneurs. Vingt-six (26) femmes, venant de neuf régions du Sénégal, seront au menu de cette formation du 4 au 8 mai au centre d’accueil du stade Léopold Sédar Senghor de Dakar. Ce, grâce à «une fructueuse» collaboration avec le British Council. Les femmes seront à l’honneur de cette formation, à en croire Maï­mouna Thiaw, chef de Projet au British Council Sénégal. «Cette année, nous avons décidé de mettre les femmes à l’honneur, en collaborant avec l’organisation Ladies turn qui œuvre activement pour le développement du football féminin». Durant ces quatre (4) jours, les coaches communautaires féminines auront des modules théoriques qui couvriront des thèmes tels que l’encadrement des jeunes, le coaching, le mentorat et des sessions pratiques. Un module en développement personnel sera donné par un spécialiste de la place. «Ce séminaire de formation a pour but de former des coaches communautaires féminines de football par les coaches éducateurs Premier skills», selon Seyni Ndir Seck, présidente de l’Association Ladies turn. Qui a­jou­te que «Premier skills est un projet de collaboration entre Barclays Premier League et le British Council, qui utilisent le football comme un moyen d’aider les jeunes à acquérir des compétences de la vie, des compétences de coaching et des compétences linguistiques en anglais. Ces femmes, pour la plupart d’anciennes joueuses de l’Equipe nationale féminine de football du Sénégal, des étudiantes, des institutrices, des professeurs d’éducation physique et/ou membres actives dans les clubs locaux, se chargeront ensuite de diffuser cette formation au sein de leur localité respective».

Stagiaire