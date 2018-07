Grâce à un appui de 50 millions de francs Cfa du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3fpt) que dirige M. Dame Diop, la plateforme And jéego a formé 1 000 femmes en pâtisserie, teinture, entre autres domaines. Ces femmes ont reçu leur attestation mercredi dans le cadre de l’Assemblée générale que cette organisation que dirige Mme Zahra Iyane Thiam a tenue à la Place de la Nation, ex Obélisque.

«Nous sommes au Sénégal où plus 65% de la population sont des femmes, mais également plus de 60% vivent de l’agriculture. Les femmes sont une couche vulnérable qui a besoin de formation, d’éducation, d’être accompagnée dans une quête perpétuelle de bien-être», a déclaré Madame la ministre Zahra Iyane Thiam qui avait à ses côtés la ministre de la Femme, Mme Saly Diop Dieng, et d’autres personnalités comme le ministre conseiller Mor Ngom et Mme Anta Sarr Diacko, déléguée générale à la Protection sociale et à la solidarité nationale.

Après deux ans d’activités, indique la coordinatrice de la plateforme And jéego, les femmes de la plateforme ont mis en place une coopérative d’habitat, une mutuelle de santé et une unité de production agricole. «Nous estimons que le développement n’a pas de couleur, ni de frontière. Les femmes sont décidées à participer à la construction du Sénégal», témoigne la présidente.

Le président de la République leur a octroyé une enveloppe de 150 millions de francs Cfa à travers la Délégation générale à l’entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes (Der/Fj) pour financer leurs activités. Grâce à ce soutien, elles s’engagent à aller de l’avant.

