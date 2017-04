Lors d’un déplacement à Laval, le chef de l’Etat a estimé qu’«il n’y a pas eu de prise de conscience de ce qui s’est passé dimanche» au premier tour.

François Hollande s’est inquiété mardi 25 avril qu’il n’y ait pas eu «de prise de conscience» du niveau atteint par Marine Le Pen dimanche, derrière Emmanuel Macron, lors du premier tour de l’élection présidentielle.

«Tout le monde a regardé le résultat avec un ordre d’arrivée. Et on a oublié que c’était quand même Marine Le Pen qui était au deuxième tour. Ce n’est pas rien que l’extrême droite soit au deuxième tour d’une élection présidentielle», a-t-il déclaré dans un aparté avec la presse lors d’un déplacement à Laval. «Je pense qu’il convient d’être extrêmement sérieux et mobilisé, de penser que rien n’est fait parce qu’un vote, ça se mérite, ça se conquiert, ça se justifie, ça se porte», a encore averti le chef de l’Etat qui avait appelé, lundi, à voter pour le leader d’En marche !

«L’enjeu, c’est que le Front national soit le plus faible possible» au second tour de la Présidentielle, a poursuivi le chef de l’Etat, ajoutant : «Ce n’est pas la même chose pour un pays de savoir que l’extrême droite est à 20, 30 ou 40 %.» En 2002, où après l’élimination de Lionel Jospin au premier tour, Jacques Chirac avait battu Jean-Marie Le Pen à 82% contre 18%. Si les sondages publiés depuis dimanche donnent 62% à 64% d’intentions de vote pour le candidat d’En marche !, contre 36% à 38% à la candidate du Front national, les analystes n’excluent pas un score beaucoup plus serré le 7 mai.

Parler à «l’intelligence» des Français

Le Président a appelé à ne pas se contenter dans l’entre-deux-tours d’évoquer «des valeurs» pour contrer la présidente du Fn, mais à montrer concrètement quelles seraient les conséquences concrètes de son accession au pouvoir. «Il faut être beaucoup plus concrets dans la traduction : la fermeture des frontières, c’est moins d’échanges, c’est moins d’exportations, c’est moins d’emplois, c’est moins d’activités, c’est moins de croissance», a-t-il énuméré. Il faut aussi montrer que «sortir de la zone euro, c’est mettre tous ceux qui sont endettés dans une situation qui deviendra vite insupportable».

Pour le chef de l’Etat, «la bonne méthode, c’est de conduire nos concitoyens qui ont pu voter pour l’extrême droite ou qui pourraient être tentés de le faire» à se poser «la seule question qui vaille, et que l’on doit absolument entendre : ‘’qu’est-ce que ça va changer pour chacun d’entre nous ?’’» Ce n’est pas de faire de «l’incantation à la peur puisque le langage de l’extrême droite c’est de faire peur», mais de faire appel «à des raisonnements, à la compréhension, à l’intelligence» des Français.

Le Président sortant a également indiqué que, «sans être (lui)-même dans la campagne», il s’engagerait dans l’entre-deux-tours pendant lequel il doit multiplier les déplacements. «Comme chef de l’Etat, je dois montrer ce que dans les prochains jours les uns et les autres peuvent avoir comme propositions qui peuvent être favorables ou dangereuses, et je le ferai encore ces prochains jours», a-t-il prévenu.

lemonde.fr