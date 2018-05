L’attaquant colombien de l’AS Monaco, Radamel Falcao, a été condamné mercredi par la justice espagnole à payer 9 millions d’euros et à une peine de seize mois de prison, commuée en amende, pour fraude fiscale, a-t-on appris de source judiciaire. Dans l’attente du verdict, «El Tigre» avait déjà consigné en juillet dernier 8,2 millions d’euros au fisc espagnol. La somme correspondait à ce que lui réclamait l’avocat de l’Etat au nom de l’administration fiscale, soit 7,4 millions d’euros, plus des pénalités de retard. Le joueur devra donc verser un peu plus pour arriver à la somme totale de 9,058 millions d’euros. Il a en outre été condamné à une peine de seize mois de prison, commuée en une amende de 96 000 euros. L’attaquant, qui a évolué à l’Atlético de Madrid de 2011 à 2013, est accusé d’avoir mis en place un réseau de sociétés écran basées à l’étranger, notamment aux îles Vierges britanniques et en Irlande, pour dissimuler au fisc des revenus liés à l’exploitation de ses droits à l’image.

Ronaldo, Messi…

Hormis Falcao, plusieurs joueurs ont des démêlés avec le fisc espagnol. La star planétaire du Real Madrid, Cristiano Ronaldo, a proposé de verser 14 millions d’euros et de se déclarer coupable de plusieurs délits fiscaux afin de trouver un accord avec les autorités espagnoles. Son grand rival au Fc Barcelone, l’Argentin Lionel Messi, a pour sa part été condamné en 2016 pour fraude fiscale, avec une amende de deux millions d’euros et une peine de 21 mois d’incarcération. Cette dernière a été commuée en une amende supplémentaire de 252 000 euros : 400 euros par jour de prison.

7sur7