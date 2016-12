Sadio Mané va bientôt quitter les Reds pour participer à la Coupe d’Afrique des Nations. Une fierté pour le Sénégalais qui aurait néanmoins aimé rester à Liverpool.

Après la rencontre face à Sunderland le 2 janvier prochain, Sadio Mané s’envolera au Gabon avec la sélection sénégalaise. Et en fonction des résultats des Lions de la Teranga à la Can, Mané pourrait ne revenir à Liverpool qu’en février.

Rapidement adopté par An­field après un début de saison canon, avec 8 buts et 4 assists en 16 matchs, Mané va sûrement manquer aux Reds pendant cette période. Le contraire semble également vrai.

«Ce ne sera pas facile de partir avec le Sénégal le mois prochain», admet le joueur. «J’au­rais aimé rester avec mes coé­qui­piers et les aider, mais je pense que tout le monde comprend que c’est aussi de mon pays dont il est question. C’est un rêve de jouer avec eux.»

«Je vais leur souhaiter bonne chance, mais je suis sûr que rien ne changera en mon absence. Phil [Coutinho] va revenir, Joël [Matip] aussi, et Daniel [Stur­ridge] est déjà dans le groupe. Je suis content pour lui, car il n’est pas aidé par les blessures. Mais maintenant qu’il est de retour, il va pouvoir aider l’équipe.»

Avec Galsenfoot