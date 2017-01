André Ayew pourrait ne pas jouer la rencontre qui oppose le Ghana au Mali samedi dans le groupe D de la Can 2017. En conférence de presse d’avant-match, Avraham Grant, le sélectionneur des Black Stars, a annoncé que le milieu de West Ham est incertain pour cette rencontre. «Nous avons perdu Baba qui est un très bon joueur et qui montre de belles choses dans le championnat allemand. Il va nous manquer, mais c’est pour cela que nous avons une équipe et le reste de l’équipe apte fera le boulot. André Ayew, quant à lui, ne se sent pas bien depuis hier donc. C’est pour cela qu’il ne s’est pas entraîné. Il y aura encore un entraînement ce soir. On verra dans quelle mesure il pourra jouer demain», a laissé entendre l’ancien coach de Chelsea.

Avraham Grant devrait partir après la Can

Alors que son contrat à la tête du Ghana s’achève après la Can, Avraham Grant ne devrait pas aller au-delà. A 61 ans, l’entraîneur israélien a laissé entendre à la Bbc qu’il n’allait pas signer à nouveau avec les Black Stars. «Je garderai toujours un bon souvenir d’ici, mais espérons que le dernier soit le meilleur», a-t-il expliqué, souhaitant partir sur un titre continental. Le Ghana n’a plus gagné la Can depuis 35 ans.

Avec Africatopsports