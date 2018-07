La 8ème édition du Grand prix du président de la Répu­blique pour la promotion de l’invention et de l’innovation technologique se tiendra à une date qui sera fixée. En prélude à la manifestation, une cérémonie d’installation du jury national de ce grand prix s’est déroulée au ministère de l’Industrie et de la petite et moyenne industrie. «Je me félicite de la disponibilité de tous les représentants des structures membres de ce jury, qui aura la lourde tâche d’examiner les œuvres des candidats à ce concours et de désigner les trois grands lauréats nationaux. L’organisation de ce grand prix, qui en est à sa 8ème édition, montre que le Sénégal est conscient du fait que, dans l’économie mondiale actuelle, l’innovation est le moteur de toute stratégie nationale de développement économique et social», argumente Yattara Modou Ndiaye, directeur de Cabinet du ministre de l’Industrie et de la petite et moyenne industrie. «Avec l’estimable collaboration positive des gouverneurs, les jurys régionaux ont désigné des lauréats des régions et c’est en leur sein que vous œuvrerez à identifier les trois meilleurs œuvres qui seront récompensées par son Excellence Monsieur Macky Sall, président de la République», note le directeur de cabinet du ministre de l’Enseignement supérieur, Mous­ta­pha Diop, qui annonce que la date du Grand prix du chef de l’Etat sera communiquée dans les jours à venir. «Ce Grand prix revêt une importance capitale pour nous car, il est connu que le 21e siècle est celui de l’innovation», indique-t-il.

ambodji@lequotidien.sn