C’est un avertissement : «Aucune évolution positive n’ayant été notée au sujet de la convocation de la séance plénière Saes-gouvernement de validation des résultats issus des différentes réunions de commissions mises en place par Monsieur le Premier ministre et face au mutisme des autorités, le Saes décrète un mot d’ordre de grève de 48h renouvelables le lundi 12 et le mardi 13 mars 2018.» Dans son communiqué, il demande aux militants de surseoir à toutes les activités pédagogiques et à toute participation à des activités administratives et réunions et rappelle «aux militants que les formations payantes doivent absolument être suspendues».

Nouveau plan d’actions : L’inter-cadre durcit le ton

Ce n’est pas l’accalmie malgré les appels renouvelés des autorités. L’Inter-cadre des syndicats d’enseignants a décidé de dérouler un nouveau plan d’actions qui risque de perturber les cours la semaine prochaine. Il a prévu d’observer un débrayage le jeudi 15 mars à partir de 10h et de ne pas faire cours les 16 et 17 mars 2018. En attendant l’organisation d’une marche nationale le samedi 17 mars 2018 à Louga.