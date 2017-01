Le Burkina Faso, victorieux de la Guinée (2-0), et le Cameroun, qui a pris un point face au Gabon (0-0), ont pris les deux places qualificatives du groupe A, à l’issue de la 3ème et dernière journée du groupe de la 31e édition de la Can, jouée dimanche à la même heure à Libreville et à Franceville. Grâce aux réalisations de Nakoulma (12e mn) et de Bernard Traoré (58e mn), les «Etalons» ont dominé les Bissau Guinéens (2-0) et s’offrent la 1ère place du groupe. Ce qui leur permet de rester à Libreville pour disputer leur quart de finale face au 2ème du groupe B.

La première fois depuis 34 ans que le pays hôte est éliminé au 1er tour

Dans l’autre, le Gabon n’a pas réussi à s’imposer face au Cameroun avec qui il a finalement partagé les points, malgré une domination. Devancé au classement par le Burkina et le Cameroun (2ème), le Gabon est éliminé. C’est la première fois depuis 34 ans que le pays hôte de la phase finale de la Can est éliminé au 1er. La dernière fois que cela s’était produit c’était avec la Côte d’Ivoire lors de la Can qu’elle avait abritée en 1984. En quarts de finale, le Cameroun affrontera le Sénégal sûr de terminer à la 1ère place du groupe B, après ses deux victoires, alors que le Burkina devra patienter pour connaître l’identité de son adversaire.

Avec Apanews