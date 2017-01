Pas de vainqueur entre la Rd Congo et la Côte d’Ivoire dans le premier match de la deuxième journée du groupe C de la Can 2017. Les deux équipes se sont séparées sur le score de deux buts partout.

Kebano ouvre le score à la 10ème mn avant que Wilfried Bony n’égalise à la 26ème. Deux minutes plus tard, c’est Ka­ba­nanga qui permet à la Rd Congo de mener à nouveau au score. 2-1 à la pause. Et 2-2 au retour des vestiaires grâce à un but de Serey Die à la 67ème. Plus rien ne sera marqué jusqu’au coup de sifflet final.

Ce score n’arrange pas la Côte d’Ivoire qui devrait plutôt gagner après son nul contre le Togo. Par contre, la Rdc fait une superbe opération et jouera sa qualification contre le Togo.

Aurier : «Ne vous inquiétez pas» pour la qualification

«Je tiens à rassurer tout le monde, il ne faut pas s’inquiéter. En 2015, on a commencé comme ça et on a fini champion», a insisté le latéral ivoirien Serge Aurier, après le nul contre la Rd Congo (2-2). La Côte d’Ivoire, tenante du titre, avait déjà concédé le nul lors de son premier match de poule contre le Togo (0-0). «Nous on est calme», assure Aurier. «Ceux qui s’inquiètent le plus c’est à l’extérieur. (…) On est là, on essaye de progresser de match en match. On a un match décisif contre le Maroc (mardi). On va tout mettre en œuvre pour se qualifier» en quarts, a conclu le latéral du Psg, coupable d’avoir lâché le marquage sur le 2e but congolais.

En 2015 en Guinée Equa­toriale, les Ivoiriens avaient commencé par deux matchs nuls contre la Guinée et le Mali avant de se qualifier. Ils avaient finalement remporté la Can.

Une «finale» Maroc-Côte d’Ivoire mardi

En tout cas, le prochain match des Eléphants contre le Maroc, prévu mardi prochain, aura l’allure d’une finale. Pour avoir battu hier les Togolais (3-1), les Marocains avec 3 points passent devant les Ivoiriens (2 points).

Pourtant, ce sont les Eperviers de Claude Le Roy qui ont ouvert le score à la 5ème minute par Dossevi. Les Marocains vont revenir dans la partie en égalisant par l’intermédiaire de Bouhaddouz à la 14e minute. Et sur un coup franc, Saïss va rependre le ballon de la tête à la 21ème minute pour donner l’avantage aux siens. 2-1, score à la pause. Au retour des vestiaires, le Maroc enfonce le clou à la 71ème minute par Nesyri. Plus rien ne sera marqué jusqu’à la fin du match. Rendez-vous est pris mardi prochain à 19h Gmt pour ce décisif Maroc-Côte d’Ivoire. A la même heure, la Rdc, leader avec 4 points, va tenter de se qualifier face au Togo.