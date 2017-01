Très attendus après avoir raté trois Can, les Egyptiens ont débuté dans la douleur les matchs de poule en partageant les points (0-0) avec le Mali, hier à Port Gentil.

Les hommes de Hector Cuper, coach de l’Egypte, ont fait une entrée difficile pour leur premier match de la Can 2017 face au Mali (0-0). Mohamed Salah et ses coéquipiers ont peiné devant une équipe malienne très bien organisée avec un pressing sur l’ensemble du match. Les Aigles ont gêné l’Equipe égyptienne pourtant donné favorite de cette rencontre. La seule occasion est intervenue à la 54e minute avec la tête de Marwan Mohsen mais la parade de Sissoko empêche l’Egypte de marquer le but. Le Mali et l’Egypte se partagent donc les points. Le Ghana prend la tête de ce groupe D après sa victoire (1-0) contre l’Ouganda.

El Hadary (44 ans) entre dans l’histoire de la Can

C’était écrit ! Finalement remplaçant au coup d’envoi de Mali-Egypte ce mardi à la Can 2017, Essam El Hadary a bénéficié de la sortie sur blessure du gardien titulaire des Pharaons, El-Shennawy, pour entrer en jeu après 25 minutes. Agé de 44 ans et 2 jours, le portier, qui a participé à 7 Can pour 4 victoires finales, efface ainsi des tablettes le record de son ancien coéquipier Hossam Hassan (39 ans) pour devenir le joueur le plus âgé à disputer une phase finale de Can. Respect !

Le Ghana s’impose dans la douleur

Le premier match du groupe D opposait les Black Stars du Ghana aux Cranes de l’Ouganda. Match intense de haut niveau de la part des deux sélections. A l’arrivée, c’est le Ghana qui l’emporte sur le score de 1-0, réalisation de André Ayew à la 30 min de jeu. Les Ougandais, malgré leur possession en 2ème mi-temps, n’ont pas réussi à remettre les pendules à l’heure et à empocher le point du match nul. Une victoire difficile d’entrée pour le Ghana au cours de ce match palpitant. Les hommes de Avram Grant ressortent de ce match avec les trois précieux points en ce qui concerne leur première sortie dans le groupe D de cette Can 2017 qui se dispute au Gabon.

Christian Atsu, homme du match

Christian Atsu a été désigné homme du match. Le joueur ghanéen aura été précieux dans les percussions et a beaucoup apporté offensivement sur le flanc droit de l’attaque des Black Stars. Une distinction personnelle qui vient récompenser tout le talent du joueur très précieux dans le dispositif du coach Avram Grant.

