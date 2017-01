Les Black Stars ont battu les Aigles du Mali dans le deuxième match du groupe D de la Can 2017. Le seul but de la rencontre a été marqué à la première période. Une œuvre du capitaine Gyan qui marque au passage son 49e but sous le maillot des Black Stars.

Les Maliens vont mettre beaucoup d’intensité dans leurs actions en deuxième partie. Mais ça manque de présence devant le but gardé par Razak. Avec les deux victoires, le Ghana se qualifie pour les quarts de finale avant son dernier match mercredi prochain contre l’Egypte.

L’Egypte gagne et reste toujours dans la course

Les Pharaons d’Egypte ont battu les Crânes d’Ouganda dans leur deuxième match de la Can 2017. Les Egyptiens ont dominé la première partie de jeu. Du retour des vestiaires, la partie sera un peu équilibrée, mais pauvre en occasions de but. Les Egyptiens vont pousser dans les dix dernières minutes et c’est sur une contre-attaque bien menée que les Pharaons vont trouver le chemin des filets à la 88e minute, but signé Adballah El Said. L’Egypte se relance donc dans cette Can 2017 et se place deuxième du groupe. L’Ouganda est donc la première Nation à quitter la compétition après les deux défaites.

