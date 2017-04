L’Udr/Dolley yaakaar se massifie en direction des élections législatives. Le parti de Mansour Ndiaye a, en effet, enregistré l’adhésion de Awa Mbodj. La députée membre de Bëss du niakk a lancé en ce sens le Mouvement citoyen pour l’émergence et le développement/And ci dëgg. «J’ai décidé d’aller aux Législatives avec des partis et mouvement sous la bannière d’une coalition dirigée par Mansour Ndiaye. Je ne me sentais plus également dans la coalition de Benno bokk yaakaar. Notre structure, qui a deux ans, d’existence compte aussi sur ses responsables qui sont au niveau de la Diaspora pour aller à l’assaut de l’Assemblée nationale», dit-elle. Mme Mbodj avait justifié son départ, lors d’une conférence de presse, du mouvement de Mansour Sy Djamil par le fait qu’on ne l’«informait plus» des décisions de Bëss du niakk.

latifmansaray@lequotidien.sn