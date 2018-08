Amadou Oumar Ba, ressortissant mauritanien, a été nommé représentant résident de la Banque mondiale en Guinée Bissau, informe le bureau de l’institution de Bretton woods à Dakar, via un communiqué. «M. Ba, spécialiste agricole principal, a rejoint la Banque mondiale en 2001 à Nouakchott. Auparavant, il a occupé divers postes au sein de la Gtz, l’Agence de coopération allemande devenue Giz, le ministère mauritanien du Dévelop­pement rural où il a géré différents départements et programmes. Il a également été représentant résident de l’Ong internationale Oxfam GB en Mauritanie», note le document. Aussi, lit-on dans le communiqué, «M. Ba a travaillé au bureau de la Banque en Mauritanie, puis dans différents pays d’Afrique de l’Ouest, avant de rejoindre le siège à Wa­shington en 2006. Depuis 2009, Amadou Oumar Ba était basé à Kinshasa et Brazzaville, en charge du portefeuille ‘’Agricul­ture’’ pour la Rdc, la République du Congo et la République centrafricaine. Il est titulaire d’une maîtrise en agriculture de l’Uni­versité de Kassel en Allemagne». Sa nomination est entrée en vigueur le 1er août 2018.