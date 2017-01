Les frères Ayew, André et Jordan, jouent ensemble la Coupe d’Afrique des Nations 2017 avec les Black Stars du Ghana. Avant eux, d’autres duos de la même famille ont vécu cette compétition d’une manière un peu particulière.

Italo et Lucia Vassalo (Ethiopie)

Pour la troisième édition de la Can, en 1962, l’Ethiopie accueille la compétition. Avec une demi-finale remportée devant la Tunisie (4-2) puis un succès en finale face à l’Egypte après prolongation (4-2 également). Dans cet effectif couronné à domicile figure deux frères : Italo et Lucia Vassalo.

Abedi Ayew Pelé et Kwame Ayew (Ghana)

Si André et Jordan Ayew disputent ensemble leur deuxième Can de suite après celle de 2015, vingt ans auparavant, leur père, Abedi, avait également évolué avec son frère, Kwame Ayew, surnommé Maxico, qui a évolué en France, au Fc Metz, avant une carrière entre le Portugal, la Turquie ou la Chine. Abedi et Kwame ont été associés lors de l’édition 1996, organisée en Afrique du Sud et où le Ghana a été sorti en demi-finales par le pays organisateur.

Les jumeaux Hassan (Egypte)

Les frères jumeaux Hossam et Ibrahim Hassan ont très longtemps porté le maillot de la sélection égyptienne. Avec, évidemment, de nombreuses participations à la Can, notamment dans les années 90.

Yaya et Kolo Touré (Côte d’Ivoire)

2006, 2008, 2010, 2012, 2013 et 2015 : Yaya Touré (33 ans) et Kolo Touré (35 ans) ont évidemment longtemps porté leur sélection nationale dans cette compétition. Avec deux finales (2006 et 2012) et un trophée en 2015, lors de la dernière édition.

Jonathan et Floyd Ayité (Togo)

Si le premier nommé, qui évolue en Turquie aujourd’hui, n’est pas présent dans la liste de Claude Le Roy pour cette édition 2017, l’ancien Brestois a bien évidemment participé à plusieurs Coupes d’Afrique avec Floyd, son jeune frère (trois ans d’écart).

Ils sont frères et ont également disputé une Can ensemble

Robert Kazadi et Albert Bwanga (Rdc, Can 1974)

André Kana Biyik et François Omam Biyik (Cameroun,

entre les années 80 et 90)

Adel et Samir Sellimi (Tunisie, Can 1994)

Mordon et Kenneth Malitoli (Zambie, Can 1994 et 1996)

Musa et Mohamed Kallon (Sierra-Leone, 1996)

Tadjou et Bachirou Salou (Togo, 2000)

Peter et Adam Ndlovu (Zimbabwe, 2004)

Richard et Laryea Kingston (Ghana, Can 2008)

Seidath et Oumar Tchomogo (Bénin, Can 2004)

Asamoah et Baffour Gyan (Ghana, Can 2008)

Felix et Christopher Katongo (Zambie, Can 2012 et 2013)

Alain et Bertrand Traoré (Burkina Faso, Can 2015 et 2017)

Mustapha et Sambou Yatabaré (Mali, Can 2015 et 2017)

André et Jordan Ayew (Ghana, Can 2015 et 2017).

Francefootball.fr