Le secrétaire général de la Fédération sénégalaise de sports boules (Fssb) Papa Mafall Sow Ndiaye a rendu l’âme dans la nuit du mercredi au jeudi à l’hôpital Abass Ndao de Dakar.

La Fédération sénégalaise de sports boules se remettra difficilement du décès de Papa Mafall Sow Ndiaye. L’homme à tout faire du royaume bouliste sénégalais. En effet, ce Sg fédéral était au cœur des différentes activités fédérales. Notamment lors des concours dominicaux. Pièce centrale dans les inscriptions et dispatching des récompenses, Papa Mafall Sow Ndiaye était plus qu’un prolongement pour le guide des boules, Gassane Ezzedine.

Sportif dans l’âme, Papa Mafall Sow Ndiaye a écumé pratiquement toutes les disciplines avant de se sédentariser dans la pétanque. D’où sa vaste érudition sportive et ses énormes aptitudes dans l’organisation d’évènements. Chef de file de la Boule amicale Capverdienne (Bac), Papa Mafall Sow Ndiaye n’en demeurait pas moins l’élément central dans la vie fédérale tout court.

Septuagénaire de par l’âge, Papa Mafall Sow Ndiaye connaissait tout de même quelques soucis de santé depuis un certain temps. Ce qui avait notamment déteint sur sa belle silhouette physique d’antan. D’où ce Mafall maladif et affaibli qui n’a pu tenir à l’intervention chirurgicale subie dans la nuit de mercredi à jeudi. «Le corps de Mafall n’a pu résister à cette intervention chirurgicale. Il a donc fini par succomber», renseigne notre source.

La levée du corps de Papa Mafall Sow Ndiaye a eu lieu ce jeudi 31 août 2017 à la mosquée de Liberté 4 à Dakar. Suivie de l’enterrement au cimetière de Yoff. Et nul ne doute que les «Lions» auront à cœur de revenir de Tunis, le 9 septembre prochain, avec le titre africain dans la besace. Histoire d’immortaliser le souffle de l’homme à tout faire de la pétanque sénégalaise.

En cette douloureuse occasion, le site sportif jourdesport.sn s’associe au deuil qui frappe la famille bouliste du Sénégal. Et présente ses condoléances les plus émues à la famille du défunt, Papa Mafall Sow Ndiaye. Adieu donc à cet émérite militant du sport sénégalais en général et de la pétanque en particulier.

Souleymane SECK (jourdesport.sn)