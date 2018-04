50 jeunes entrepreneurs sénégalais et d’autres pays africains s’apprêtent à rallier Casablanca par bus pour la 6e édition de la plateforme Hub Africa qui se tiendra les 2 et 3 mai prochains.

Ce sera à travers la caravane «Saga africa» dont le départ est prévu le 25 avril prochain pour arriver à Casablanca le 30 du même mois. Ces jeunes Sénégalais seront dans la capitale marocaine pour rencontrer de futurs partenaires et investisseurs.

«C’est un salon d’entreprenariat et de l’innovation qui permet aux jeunes entrepreneurs de faire des rencontres, du networking et de présenter leurs projets, d‘apprendre et d’entreprendre. C’est un salon qui va aider à consolider leurs projets, de voir les compétences et les capacités et d’avoir des possibilités de financement, de coaching et monitoring», a informé Ibrahima Dionne, directeur général d’une entreprise, un des initiateurs de cette caravane qui est organisée chaque année. Le retour à Dakar est prévu pour le 4 mais, selon M. Dionne. Ce dernier de souligner qu’à «travers l’entreprenariat, les jeunes peuvent décrocher un emploi».

ambodji@lequotidien.sn