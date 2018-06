La ferveur du Mondial n’est pas seulement une affaire de footeux. Les musiciens ne sont pas en reste, à l’image de Niarassi Jeannette, jeune chanteuse qui a composé le 19 juin dernier un single intitulé «Aye gaïndé nguène». Dédié aux Lions de la Téranga, cet hymne les exhorte surtout à se battre comme le ferait le roi de la jungle : le lion.

«Aye gaïnde ngène (vous êtes des Lions), c’est ma contribution en tant que musicienne. C’est un chant de motivation et d’encouragement à nos Lions de la Téranga. Par ma voix, mon objectif est de les inviter à se référer sur notre symbole national qui est le lion, le roi de la jungle, en démontrant ses qualités», explique Niarassi Jeannette à propos de l’hymne Aye gaïndé ngène (Ndlr : Vous êtes des lions) qu’elle dédie à l’Equipe nationale du Sénégal qui participe au Mondial russe. Le chant débute d’ailleurs par le rugissement d’un lion. Et elle «louange» le lion, le roi de la savane.

Accompagnée des musiciens de l’Orchestre national du Sénégal, elle invite les joueurs à faire siennes les valeurs de courage (fitt) et d’honneur (jom) pour vaincre leurs adversaires et ramener éventuellement la coupe un jour. «Il faut oser. Notre symbole national est quand même le maître de la jungle. Et la forme même de la carte nationale du Sénégal rappelle la tête d’un lion», souligne-t-elle. Heureuse de la performance des Lions dans ce Mondial (une victoire et un nul), elle demande aux Sénégalais de se mobiliser davantage pour supporter les Lions afin de les pousser à aller de l’avant. Tout en espérant que son hymne les accompagne et leur donne envie d’avancer. «Unissons nos idées, nos cœurs, nos forces et surtout nos courages pour pouvoir relever ensemble les défis de notre très cher Sénégal», exhorte-t-elle, con­vaincue que le prochain match des Lions contre la Colombie sera victorieux. «Senegaal thia kanam (En avant Sénégal). Ce n’est pour rien qu’on est des lions. On doit être devant», conclut-elle.

