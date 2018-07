Les politiques peuvent bien être nostalgiques du temps ou twitter n’existait pas. Le premier ministre Guinéen ne va pas contredire cela. A la télévision nationale guinéenne, Ibrahima Kassory Fofana intervenait pour expliquer le retard accusé dans l’électrification de la région administrative de Kankan. Loin d’atteindre son objectif, Ibrahima Kassory Fofana est devenu une star du net malgré lui.

KANKAN aurait dû être électrifié depuis 2ans déjà. Ce qui signifie que le chinois est mort il ya 2ans, au mois!🤔 mais pourquoi on l’a annoncé qu’aujourd’hui?

On veut voir le résultat des trois années d’efforts fourni avant la mort du chinois! #LeChinoisEstMort #Kibaro #Guinée pic.twitter.com/LHMVeEtiuA — ALPHA #LBK🇬🇳224 (@Alpha2LABE224) 24 juillet 2018

En effet, expliquant que le retard accusé dans l’électrification de la région administrative de Kankan est dû au décès de l’entrepreneur Chinois, le premier ministre est devenu la risée des internautes dans son pays. Qui a utilisé le hashtag #LeChinoisEstMort pour se moquer de lui. Dans ce genre de situation, les internautes ne se censurent pas.

Pourquoi y’a toujours pas le courant chez moi

Euh président le chinois est mort#LeChinoisEstMort pic.twitter.com/H5XGSDQNjL — Mr BALDÉ 🇬🇳🇵🇸 (@ThiernoMadiou) 24 juillet 2018

Plus incisif et non moins sarcastique, Mamadou Saliou Barry, directeur commercial et marketing du site Yjeunes. a utilisé l’humour pour se payer la tête du premier ministre

Je devais me marier à 18 ans mais le chinois qui devait me chercher ma femme est mort.#LeChinoisEstMort pic.twitter.com/pRwGGkN1km — Barry Mamadou Saliou (@MSaliou90) 24 juillet 2018

L’artiste King Jonas 1er a convoqué l’histoire en comparant Amadou Hampathé Ba et son premier ministre.