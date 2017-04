Ike Diogu, élément clé de l’Equipe masculine du Nigeria ces dernières années, est impatient de représenter son pays à l’AfroBasket 2017 en République du Congo (19-30 août). Même si le Nigeria a dû se contenter d’un bilan de 1-4 aux JO de Rio, où Diogu avait affiché des moyennes de 12 points et 8.6 rebonds, l’ailier de 2.03m dit que son équipe n’a qu’une chose en tête : défendre avec succès sa couronne continentale. «Pour moi, cet été sera important pour montrer à tout le monde en Afrique que je suis de nouveau en forme et prêt à aider le Nigeria à remporter le titre, si Dieu le veut. Mais le Sénégal, la Tunisie et l’Angola sont si talentueux que la tâche s’annonce compliquée. J’adore ce genre de challenge», a-t-il souligné. Victime d’une blessure à la jambe l’ayant contraint de déclarer forfait à quelques jours du début du l’AfroBasket en Tunisie il y a deux ans, le joueur de 33 ans était tout de même présent sur le banc pour assister au tout premier sacre continental du Nigeria. À l’approche du tournoi à Brazzaville, il espère pouvoir participer à la fête, cette année.

Avec Fiba.com