Un groupe de citoyens, frustré et excédé de l’offre limitée d’information que proposent les médias traditionnels, trop orientés vers la mesquine politique à son goût, veut changer les choses et proposer une manière de traiter l’information «plus proche des attentes des Sénégalais». Un besoin qui tombe à pic et qu’on souhaite vite voir se concrétiser, car ceux qui critiquent l’excès de politique dans la «Une» des journaux sont ceux qui se régalent des potins scabreux étalés à la première page de l’organe le plus vendu du Sénégal. Et qui «cartonne» parce que c’est l’info préférée des Sénégalais. Alors, bonne arrivée aux médias qui changent tout !