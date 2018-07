Le Syndicat des inspectrices et inspecteurs de l’Education nationale du Sénégal (Siens) va aller en grève totale de 72h à partir d’aujourd’hui dans le cadre de son quatrième plan d’actions, a appris l’Aps auprès de son responsable régional à Ziguinchor (Sud), Thiendalla Fall. «Nous avons décidé de renouveler notre grève totale à partir jeudi et cela jusqu’à samedi. Cette grève totale est justifiée par l’absence de réactivité du gouvernement par rapport à nos points de revendication», a expliqué Thiendalla Fall.

Dans une note remise à l’Aps, le responsable de la section locale du Syndicat des inspectrices et inspecteurs de l’Education nationale du Sénégal fustige «le mépris et le manque de considération des autorités. Lesquelles sont restées de marbre face aux revendications des inspecteurs». «Trois plans d’actions ont été déjà déroulés (…) mais c’est toujours le statut quo. Il y a un mutisme coupable, inquiétant et inexplicable des ministres en charge de l’Education et de la Formation», a insisté M. Fall.

Le nouveau plan d’actions du Siens est structuré autour de «la poursuite du gel des examens professionnels du préscolaire au moyen-secondaire, du renouvellement de la grève totale dans les Centres régionaux de formation des personnels de l’éducation (Crfpe), l’arrêt des activités d’encadrement et de supervision dans les écoles d’application et établissements». «Seule une lutte organisée, coordonnée et intelligente pourrait inverser l’indécent traitement qui nous est injustement réservé. Nous invitons à la mobilisation et au respect scrupuleux des mots d’ordre décrétés», a poursuivi Thiendalla Fall.