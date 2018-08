Après deux saisons à Strasbourg, Kader Mangane a décidé de prendre sa retraite sportive en mai dernier, à l’âge de 35 ans. Mais l’ancien international sénégalais (23 sélections, 1 but) va rester fidèle au club alsacien, dont il intègre l’encadrement en tant que coordinateur sportif. «Il accompagnera les joueurs du groupe professionnel pour faciliter leur quotidien, veillera à la bonne adaptation des nouveaux joueurs, mais aussi à l’accompagnement de la post-formation», a expliqué le président du Racing, Marc Keller. «Kader Mangane suivra parallèlement une formation pour se préparer à candidater au Centre de droit et d’économie du sport (Cdes) de Limoges», a ajouté le club de L1.

De son côté, Kader Mangane s’est également félicité de cette nomination : «Je suis fier et honoré par la confiance que le club et ses dirigeants placent en moi. Après avoir terminé ma carrière de joueur au Racing, c’est une belle opportunité de reconversion qui m’est offerte. C’est une nouvelle page de ma vie qui s’ouvre, un défi passionnant au service duquel je vais mettre tout mon enthousiasme et toute mon expérience. Je suis très heureux de pouvoir apporter ma contribution au projet du Racing et de l’accompagner dans sa volonté de grandir.» Une belle reconversion en vue pour l’ancien défenseur central sénégalais.

Avec Afrik-foot