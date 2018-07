Dans les colonnes du journal The Sun, le représentant de l’attaquant du Stade Rennais, Ismaïla Sarr, a ouvert la porte à un départ cet été, évoquant ses différents contacts.

Le Stade Rennais est sur le point d’accueillir Clément Grenier (27 ans), en provenance de l’En Avant Guingamp. Mais un autre dossier risque d’occuper les dirigeants bretons dans les jours à venir. Thierno Seydi, le représentant de Ismaïla Sarr (20 ans), a en effet accordé un entretien au quotidien Sun qui promet de lancer, et de quelle manière, le mercato de son poulain, et ce, un an seulement après son arrivée au Roazhon Park en provenance du Fc Metz pour 15 M euros.

«J’ai reçu plusieurs appels de clubs de Premier League et de Bundesliga, mais aussi d’un club de Serie A. De nombreux agents anglais me proposent de travailler avec eux pour placer Ismaïla en Premier League. Un agent italien m’a demandé le mandat pour discuter avec la Juventus», a-t-il lancé dans les colonnes du tabloïd anglais, fixant déjà quelques-unes des conditions à remplir pour attirer l’international sénégalais (18 sélections, 3 buts), présent au Mondial en Russie.

«Le prix sera compris entre 40 et 60M d’euros»

«Je suis ouvert à la discussion avec tous les meilleurs clubs européens. La chose la plus importante est qu’il parte pour une équipe où il jouera. Il ne peut pas rester sur le banc», a-t-il lâché, dévoilant même les exigences du Stade rennais dans cette opération. «Le prix sera compris entre 40 et 60 M euros», a-t-il lancé. Un tarif qui ferait de celui que l’agent compare à Ousmane Dembélé, autre ancien Rennais, aujourd’hui champion du Monde évoluant au Fc Barcelone, le plus gros transfert de l’histoire du club.

Le Sun assure de son côté que le Fc Barcelone (déjà «intéressé l’an dernier» selon les propos de Seydi), la Juventus, Arsenal, Liverpool, Manchester United, Chelsea, Manchester City et le Borussia Dortmund récemment surveillent tous attentivement l’évolution de ce dossier. Le marché fermant le 9 août de l’autre côté de la Manche, on risque d’assister à une accélération dans les prochains jours. Et ça tombe bien, les accélérations, Ismaïla Sarr connaît bien !

Choix : Edouard Mendy opte pour le Sénégal

Ces derniers jours, plusieurs médias relayaient l’intérêt du sélectionneur sénégalais Aliou Cissé pour le gardien de but rémois, Edouard Mendy. Selon les informations de Goal.com, le gardien de 26 ans a choisi de jouer pour les Lions de la Téranga. Le sélectionneur du Sénégal pourra donc compter sur ses services pour les prochaines échéances, à commencer par la reprise des éliminatoires de la Can 2019 dans moins de deux mois.

Actuellement touché au doigt, Edouard Mendy a été l’un des grands artisans de la montée en Ligue 1 du Stade de Reims la saison dernière en participant à 34 des 38 matchs de championnat. Tous en tant que titulaire.

